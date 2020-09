Homem é preso suspeito de tentar matar a mãe com golpes de facão em Piçarra, sudeste do Pará

Crime teria corrido na localidade Vila Boa Vista, na zona rural do município – (Foto:Reprodução)

Um homem foi preso na última quarta-feira (9) suspeito de tentar matar a própria mãe no município de Piçarra, no sudeste do Pará.

De acordo com a Polícia Civil, o crime teria corrido na localidade Vila Boa Vista, na zona rural do município. O suspeito teria chegado embriagado em casa, quando começou uma discussão com a mãe. Durante a briga, ele ameaçou a mãe com uma faca e uma facão.

Uma equipe da Polícia Civil foi chamada ao local para investigar a ocorrência. Após negociações, os agentes desarmaram o suspeito e conduziram à delegacia de São Geraldo do Araguaia, onde foram realizados os procedimentos pendentes.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...