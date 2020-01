Homem é preso suspeito de tráfico de droga em Trairão, PA

(Foto>Reprodução)=- Neste domingo, 19/01/2020/, policiais militares do município de Trairão prenderam o nacional; Leandro Renalth Canto de Araújo, de 33 anos, natural de Manaus-AM, suspeito de tráfico de droga. Leandro, foi abordado por policiais militares do município, que encontraram com o mesmo 07 embalagem contendo, 39,05 gramas de droga. Na casa do mesmo, foi apreendido, 2.162$, dinheiro esse possivelmente da venda do entorpecente, 03 aparelhos celulares, 01 e uma balança precisão. Um rapaz que estava na casa, identificado por José Arnaldo Feliz Macedo também foi detido e conduzido para a delegacia de polícia civil de Trairão, juntamente com Leandro para os procedimentos legais.

Fonte: Junior Ribeiro

