Homem é preso suspeito de usar arma para ameaçar moradores em Alvorada da Amazônia

Por: JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM G1-PA

Durante a revista no imóvel, os agentes encontraram uma espingarda calibre 20 e uma expressiva quantidade de munições. O homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e conduzido, junto com o material apreendido, para a delegacia de Novo Progresso, onde passou pelos procedimentos cabíveis.

Conforme informações do Portal do G1PA, a arma era usada para ameaçar moradores da área. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (26).

