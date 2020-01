Homem é preso transportando espingarda dentro de ônibus na BR-155, em Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a PRF, a prisão aconteceu durante uma fiscalização de rotina em um ônibus. Os agentes identificaram um homem com atitude suspeita e pediram para verificar a bagagem. Nela estava contida uma espingarda calibre 20, com número de série raspado, e 13 munições.

Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem por posse ilegal de arma durante uma fiscalização realizada na última sexta-feira (17), no quilômetro 323 da BR-155, em Marabá, sudeste do Pará.

