Homem é resgatado após 30 minutos embaixo da terra no Mato Grosso

O homem foi soterrado após um barranco próximo a sua residência desabar. A chegada rápida dos Bombeiros ao local do acidente foi essencial para manter a vida do homem, que estava com pouco oxigênio para manter seus sinais vitais.

Um homem foi soterrado nessa segunda-feira (29), em Nova Xavantina, no Mato Grosso. O acidente aconteceu durante a tarde e a vítima precisou ser desenterrada por militares do Corpo de Bombeiros.

