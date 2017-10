Homem é resgatado após uma semana perdido em mata

Foto: Ilustrativa – Foi localizado pelo Corpo de Bombeiros de Alta Floresta (MT), nesta terça-feira (03), Felix Paulino de Oliveira, 51 anos, conhecido por Piauí.

As informações repassadas pela sua ex-convivente, Ana Ferreira dos Santos, era de que ele teria entrado em uma mata fechada no Garimpo Juruena em Nova Bandeirantes no dia 26 de setembro e não teria mais retornado.

Não foi repassado o estado de saúde do da vítima.

Por Marcos José / Abraão Lincoln Rádio Progresso AM

