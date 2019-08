Homem e seu cachorro de estimação morrem ao serem atingidos por raio em Mãe do Rio

Manoel estava bebendo com amigos em um balneário quando caiu ao chão, morrendo no local-(Foto:Reprodução)

Um homem, identificado como Manoel Erivaldo Soares de Souza, de 40 anos, morreu ao ser atingido por um raio na tarde deste domingo (18), em Mãe do Rio, município nordeste paraense. Lamentavelmente, além da trágica morte do homem, seu cão de estimação também foi eletrocutado na mesma ocasião.

O acidente foi por volta de 16h em um balneário que fica no KM-43 da rodovia BR-010. Segundo um amigo de Manoel Erivaldo, era por volta de 16h15 quando eles estavam bebendo reunidos com um grupo de pessoas no balneário, quando se formou o popular “tempo de chuva”, e relâmpagos e trovões começaram a iluminar os céus.

De repente, Manoel, que estava perto de uma árvore, simplesmente caiu no chão ao ser atingido por uma descarga elétrica produzida por um raio, morrendo instantaneamente no local, como foi relatado pelo amigo que foi à delegacia prestar depoimento e diversas outras pessoas. O cachorro do homem, um vira-lata, também morreu por causa do choque.

Segundo o Instituto Médico Legal (IML) de Paragominas, o corpo do homem que era natural de São Domingos do Capim, chegou ao prédio por volta de 20h, e a eletroplessão, morte por descarga elétrica, foi confirmada. O fato foi registrado como morte acidental na Delegacia de Polícia Civil de Mãe do Rio, vinculada à 7ª Região Integrada de Segurança Pública.

