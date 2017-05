Homem é suspeito de ter matado a golpes de faca a mulher e filhos em Monte Alegre

Crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (11) na casa da família, localizada próximo à comunidade Três Bocas. Segundo a polícia, suspeito tentou suicídio após desferir as facadas.

Um homem foi preso após ter matado a golpes de faca uma mulher e duas crianças próximo à comunidade Três Bocas, localizada na zona rural do munícipio de Monte Alegre, no oeste do Pará. O crime aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (11) na casa onde a família morava. De acordo a Polícia Civil, as três vítima são a esposa e os filhos do suspeito.

Segundo o delegado que cuida do caso, Almir Alves, os três foram identificados como Diana Gomes de Moraes (esposa), de 34 anos, Thavine Emanuele Gomes Monteiro e Richarlison Gomes Monteiro (filhos), de 9 e 6 anos. A maioria dos golpes foram nas regiões tóraxicas e rostos.

Ao G1, Alves informou que um levantamento está sendo feito para saber se o homem tem passagem pela polícia. A arma do crime foi encontrada e apreendida junto com o suspeito, que estava ferido com uma perfuração no peito, provavelmente, por tentar cometer suicídio.

Após a prisão, os policiais o levaram ao Pronto Socorro Municipal, onde recebe cuidados médicos. Ao receber alta, ele será encaminhado à delegacia de Polícia Civil, onde prestará esclarecimentos sobre a motivação do crime. Segundo delegado, o suspeito deve responder por triplo homícidio.

Revoltada, a população fez um protesto em frente ao hospital. A Polícia Militar foi acionada para controlar a situação e não deixar o prédio ser invadido.

