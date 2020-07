Homem e veiculo é preso por perturbação do sossego em Novo Progresso

Sábado, 25, a Polícia Militar de Novo Progresso atendeu ocorrência de perturbação de sossego. (Foto:Divulgação Policia)

A equipe de plantão foi até estrada da Prainha, (Parque das Araras) onde um homem estava com som alto.

Veja Ocorrência Policial

03- Que por volta das 00:45 está GU recebeu uma denuncia de perturbação do sossego alheio na estrada da Prainha , Parque das Araras, no local o nacional Paulo Henrique Teixeira Romero, desacatou a GUPM e o Policial Cívil Alexandre, com palavras de baixo escalão, sendo obrigado o uso de algemas para contê-lo, bem como foi aprendida uma camionete Nissan Frontier, cinza, placa NEZ-6293,a mesma estava promovendo o som no local, o indivíduo e a camionete foram conduzidos a DEPOl para que fossem tomadas as providências cabíveis!

