Homem em um veiculo é flagrado jogando lixo em via publica de Novo Progresso

Entulho despejado de picape parece ter resto de eletrodoméstico e plásticos. (Foto:WhatsApp)

Um despejo irregular de lixo provocou a indignação de morador do bairro em Novo Progresso. Homem em uma camioneta foi flagrado jogando entulhos na avenida Brasil entre as ruas Iriri e Pará.

Os entulhos estavam carregados na carroceria de uma picape, foram jogados nas margens do canal que corta a região. A ação ocorreu na terça-feira (04).

O leitor do Jornal Folha do Progresso, enviou o vídeo ao aplicativo , “mande sua noticia, denuncia” via WhatsApp (93) 984046835.Ele destaca que também formalizou a denúncia na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Nas imagens, o homem joga materiais que parecem ser restos de madeira, PVC, eletrodomésticos terra e mato. Apesar de o lixo ter sido despejado nas margens, os riscos de cair para dentro do canal são grande.

“Eu fiquei indignado com essa situação. Infelizmente, isso ocorre com muita frequência por aqui. Assim como eu parei para filmar, outras pessoas incomodadas também filmaram.

Para fazer denúncias, a Semma/NP disponibiliza o número de telefone (93) 981286690. O contato também é WhatsApp, para que a população colabore com o envio de fotos e vídeos sobre descarte irregular de lixo e colabore para a preservação da limpeza de espaços públicos.

A punição para quem é flagrado jogando lixo em via pública pode variar de R$ 500 a R$ 2 mil e aumentar conforme a gravidade da infração cometida. Nesse caso da rua Iriri com Pará, o proprietário pode ter o veículo apreendido e responder por crime ambiental.

SEMMA/NP

A secretaria municipal de meio ambiente informou que os responsáveis ainda não foram identificados, mas que as imagens foram enviadas para o setor responsável para identificar o veiculo e posteriormente o condutor e medidas serão tomadas, podem sofrer multa e ter o veiculo apreendido.

