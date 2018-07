Homem encontrado morto ao lado da BR 163 próximo ao distrito de caracol

Homem é encontrado morto na tarde de domingo (01), ao lado da rodovia BR 163 ha 2 quilômetros da comunidade de Caracol, até o momento não se sabe as causas da morte o homem é conhecido por Polaco.

De acordo com informações populares encontraram a vítima e avisaram a policia , as causas da morte pode ser atropelamento, ninguém foi responsabilizado pelo crime.

A foto da vitima e a possível causa foi divulgado no Grupo de WhatsApp do Jornal Folha do Progresso.

Por:Redação Jornal Folha do Progresso

