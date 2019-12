Homem encontrado morto com tiro na nuca no Bairro Jardim Planalto

( Foto: Reprodução) – Foi comunicado na Delegacia de Polícia de Novo Progresso, no dia 20 de Dezembro de 2019 por volta das 20h00min, uma situação que havia um corpo de uma vitima, sendo de um homem que estava ao solo, sem vida.

Que o investigador de Polícia Civil (IPC) Victor, se diligenciou até o endereço informado sendo possível constatar que de fato, o corpo de um homem estava ao solo sem vida. Posteriormente a vitima foi identificada como “ANDRÉ FERREIRA DA SILVA”(Foto), sendo possível constatar que a vitima estava com 01 (uma) perfuração na nuca, que aparentava ser orifício de saída de um projetil de disparo de arma de fogo.

No local foi encontrado pela polícia civil, os seguintes: 01 (uma) arma de fogo, tipo rifle, calibre .22, marca CBC, municiado com 08 (oito) munições no carregador e 02 (duas) caixas de munições intactas, contendo 50 (cinquenta) munições em cada caixa. Porém a princípio a arma encontrada no local do crime aparentava não ter sido utilizada no crime.

O serviço funerário foi acionado para remover o corpo da vitima para os procedimentos funerários, após os procedimentos da Polícia Civil no local do crime. A autoria e motivação do crime ainda é desconhecida, e o caso segue sob investigação.

