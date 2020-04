Homem encontrado morto em vala é enterrado como indigente em Novo Progresso

(Foto:WhatsApp via Jornal Folha do Progresso) – Sem identificação, o corpo do homem encontrado entalado em uma vala nas proximidades do morro da cascalheira ,em Novo Progresso, foi enterrado como indigente , após necropsia no Hospital Municipal.

Segundo a informação, o enterro foi realizado porque o corpo estava em avançado estado de decomposição.

Registros fotográficos da arcada dentária e a numeração do túmulo foram guardados para uma futura identificação.

O corpo foi encontrado entalado no última esta sexta-feira (03), na área de extração de cascalho na entrada da cidade de Novo Progresso.

Trata-se de um homem pardo que ficou preso em uma vala, supostamente caiu no buraco e ao subir acabou perdendo força e morreu, o corpo foi encontrado a cerca de um dia. Ele estava apenas com um shorts.Não foram verificados sinais de violência.

