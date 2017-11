Homem encontrado morto no bairro Nego do Bento

A vitima estava com sinal de esfaqueamento nas costas.

Um homem foi encontrado morto, nesta quinta-feira (02), em Novo Progresso, com sinais de ter sido esfaqueado pelas costas no Bairro Nego do Bento.

José Aparecido de Oliveira, de 42 anos, foi encontrado morto pela Guarnição da Polícia Militar no comando do Sargento Cruz, Sargento Junior e Cabo Batista , na manhã desta quinta–feira ,02 de Novembro dia de finados na rua da Cascalheira no Bairro Nego do Bento em Novo Progresso.

O Corpo foi encontrado as 06hmn desta manhã após denuncia de morador próximo onde estava o corpo, a guarnição deslocou até o bairro e encontrou a vitima, ninguém foi preso acusado pelo crime.

Conforme o Sargento Cruz repassou ao Jornal Folha do Progresso o corpo foi encontrado e o que foi possível apurar, que a vítima foi esfaqueada pelas costas (lado direito da costela).

O corpo da vítima já foi levado para a os procedimentos IML e fúnebre, ninguém da família tinha procurado pela vitima até o fechamento desta edição.

