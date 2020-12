Homem esfaqueia, atropela e atira em ex-mulher no meio da rua.

A babá foi abordada pelo ex-companheiro na porta de casa, quando estava saindo para trabalhar (Foto: Reprodução)

Diego Wellington da Cunha, de 33 anos, foi preso na segunda-feira (21), após matar a ex-mulher em São Paulo. O criminoso esfaqueou, atropelou e atirou contra Bárbara Luana Campos de Jesus, de 29 anos.

A babá foi abordada pelo ex-companheiro na porta de casa, quando estava saindo para trabalhar. Ela foi colocada à força em um carro. De acordo com a Polícia Militar, as agressões começaram dentro do automóvel e a vítima foi morta logo em seguida.

“Segundo foi apurado pelas equipes, familiares vieram até o local e informaram que eles tinham um relacionamento recente e que há pouco haviam terminado”, contou o tenente Leonardo Lima Ferreira.

O criminoso fugiu e foi preso em Itaquaquecetuba. “De posse de todas as informações e mais o emplacamento do veículo que ele usou no momento, foi realizado um cerco policial e uma de nossas viaturas se deparou com esse veículo, que tentou fugir da abordagem. Com a chegada das demais viaturas, ele parou e se rendeu”, disse a tenente Vivian Alexandrina.

A faca usada contra a vítima foi deixada ao lado do corpo. O revólver calibre 38 com numeração raspada também foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Itaquaquecetuba.

Fonte: Revista IstoÉ

em dezembro 23, 2020

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...