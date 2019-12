Homem esfaqueia duas pessoas em festa no sul do Pará

Uma das vítimas morreu no local. Outra foi socorrida para hospital (Foto:Divulgação)

Um homem foi vítima fatal de esfaqueamento. Ainda com vida, outro foi encaminhado ao Hospital Regional de Redenção, no sul do Pará, na madrugada deste último domingo (22). Os fatos ocorreram na festa da Amparo, no Distrito Rio Vermelho, localizado no município de Xinguara, também no sul do Estado.

Ainda segundo informações da 14ª Superintendência Regional do Sudeste do Pará (Risp) da Polícia Civil, o acusado pelos crimes é José Nilson Lúcio Lacerda, que foi capturado e conduzido para a delegacia.

Os casos ocorreram, também de acordo com a Polícia Civil, por volta das 2h da madrugada, quando a Polícia Militar estava em ronda. “E se deparou com um indivíduo correndo em sentido contrário. Logo, populares informaram que ele havia esfaqueado duas pessoas na festa da Amparo”.

Mas, o acusado foi capturado e conduzido para delegacia. “Alessandro faleceu no local e Edimilson foi encaminhado, ainda com vida, ao Hospital Regional de Redenção”, informou a Polícia Civil.

A reportagem tenta contato com a Assessoria de Comunicação do hospital para saber sobre o estado de saúde do sobrevivente.

Por:ORM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...