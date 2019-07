Homem estupra a mãe após sair da cadeia

Ele havia acabado de cumprir cinco anos de prisão(Foto:Reprodução)-

Um homem de 42 anos é acusado de estuprar a própria mãe. Os abusos teriam acontecido algumas horas após ela dar uma festa em casa para recebê-lo da prisão. O suspeito, identificado como Vitaliy, fugiu da residência mas foi encontrado em um campo próximo e preso pelos policiais.

O caso de estupro teria acontecido em uma aldeia que abriga cerca de 240 pessoas, na cidade de Poltava, na Ucrânia. Ele havia acabado de ser libertado depois de cumprir cinco anos de prisão por espancar um homem até a morte.

Feliz com a notícia, sua mãe, Nadiya, de 62 anos, organizou uma festa para celebrar. Mas ao fim da festa, o suspeito teria entrado no quarto da mãe, que estava dormindo, e abusado enquanto ela gritava por socorro. “Alguns de seus amigos vieram à festa. Bebemos um pouco. Tudo parecia estar bem, mas à noite, depois que os convidados foram embora, ele me atacou”, explicou Nadiya à imprensa local.

A vítima ainda contou que tentou resistir, mas o filho bateu nela e ninguém a ouviu gritar. Após o crime, a mulher decidiu denunciar o suspeito à polícia. “Eu estava com medo pela minha vida e decidi não ficar em silêncio. Eu não quero ser estuprada regularmente em minha própria casa.”

