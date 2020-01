Homem faz confusão ao ver mulher saindo de motel com amante na Cidade Nova;

(Foto:Reprodução) – O vídeo de um flagrante de uma traição tem circulado pelas redes sociais nos últimos dias e está dando o que falar. Nas imagens um homem identificado apenas como Eduardo, flagrou a esposa saindo de um motel com o amante.

No vídeo, a esposa ainda pede para o marido não bata no seu amante. Dois policiais militares estavam acompanhando o marido traído no flagra, mas não tiveram a identidade revelada. Assista a confusão:

Na tentativa de fugir da fúria do marido traído, o amante entrou no carro, mas foi puxado para fora do veículo e foi presenteado com alguns socos no rosto.

O caso aconteceu no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

Autor: Com informações CM7

segunda-feira, 06/01/2020, 09:37 –

