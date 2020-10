Homem faz festa com decoração e brindes de maconha

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada, com informações do UOL

Na última sexta-feira (23), a Polícia Militar impediu uma festa com a temática de maconha, em Belém. O aniversariante não só decorou a casa com o tema, como fez brindes com a droga.

You May Also Like