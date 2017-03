Homem faz peregrinação carregando cruz pela BR-163 em Mato Grosso

Sem nenhum dinheiro para custear a viagem, o ‘romeiro’ conta com ajudas pontuais por onde passa. Ele relata que não tem como se sentir sozinho com tanta gente querendo a sua atenção. Um oferece água, o outro dá a refeição, alguns querem tirar fotos. “Fui ganhando muitos amigos por onde passo e já sinto saudade de todos eles”.

O diretor de Operações, Fernando Milléo, destaca que a “aventura” de Paulo não é recomendada por motivos de segurança, mas entende que trata-se de uma questão pessoal. “A rodovia é ambiente para veículos, muitas vezes pesados, o que faz com que os riscos sejam elevados. A prática não é recomendada, portanto. Ainda assim, cumprimos nosso papel de resguardar a segurança de quem passa pela BR-163 e monitoramos a caminhada de Paulo, realizando sinalização para resguardar a sua saúde e a de quem passa pela via. Esperamos que sua passagem pelo Mato Grosso seja tranquila”.

Natural de Canhotinho, interior do Pernambuco, pai de quatro filhos e avô de dez netos, Paulo está livre há cerca de dez anos. Esta é a segunda viagem do romeiro. Na primeira, Paulo partiu de São Paulo e foi até Trindade, em Goiás. O percurso, segundo ele, durou um mês.

O viajante relata que começou a peregrinação após ter sonhos recorrentes carregando uma cruz na frente e sendo seguido por várias pessoas. “Achei que estava louco, mas entendi o que o sonho queria me dizer. Era o início da minha luta por Justiça. Aquelas pessoas que me seguiam em sonho, são todas essas que hoje querem saber a minha história. E acredito que vou conseguir Justiça”.

Em meio aos mais de 60 mil veículos que trafegam diariamente pela BR-163/364, em Mato Grosso, um homem carregando uma cruz com cinco metros de comprimento chama a atenção por onde passa. Nos últimos dias, a principal rota de escoamento da safra mato-grossense virou a via crucis do pernambucano Paulo Cícero de Lima, 56 anos, que veio de Itapevi (SP) e pretende chegar aos Estados Unidos.

You May Also Like