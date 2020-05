Homem fica desaparecido em Tailândia, no PA, e esposa e filha passam dia em caminhão

Homem fica desaparecido em Tailândia, no Pará. — Foto: Reprodução

Renan Campos Prado, 34, está desaparecido desde a noite de quarta (13).

Renan Campos Prado, 34, está desaparecido desde a noite de quarta (13) na região de Tailândia, nordeste do Pará. Ele estava com a esposa e a filha de 3 anos de idade, em um caminhão, quando pararam para abastecer e ele saiu do veículo. As duas passaram o dia no veículo, sem saber do paradeiro dele.

A mulher registrou boletim de ocorrência para que a Polícia local inicie as buscas pelo desaparecido. Até a noite desta quinta, ele ainda não havia sido encontrado. De acordo com boletim, o homem foi embora depois que a mulher afirmou que queria a separação.

Segundo a família, parentes saíram de Goiânia para buscar a mulher e a filha de volta para a cidade onde vivem, Senador Canedo, no Goiás. A previsão de chegada deles é no sábado (16).

Informações sobre o paradeiro de Renan Campos Prado podem ser repassadas à Polícia anonimamente pelo número (92) 3752-3280.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...