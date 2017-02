homem foi assassinado com requinte de crueldade.

Homem é encontrado assassinado com requinte de crueldade dentro de sua casa, com várias perfurações de arma branca pelo corpo, na Rua Floriano peixoto no Bairro Aeroporto em Uruará oeste do Pará. A vítima, segundos informações era professor mais não exercia a função, atualmente era vendedor ambulante de bananas fritas e churrasquinho, ninguém quiz comentar o caso no local do crime. Com informações de Aramanay Couto, GTO PM



Fonte: jhonnynoticias

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...