Homem furta veículo Test-Drive em MT – Passou em Novo Progresso

–A concessionária “Paloma veículos” de Sinop (MT) foi alvo de um golpista na quarta-feira (16). O homem caseiro da Fazenda do Proprietário da empresa fugiu com uma caminhonete Toro avaliada em R$ 100 mil, o veiculo era usado para test-drive.

O Dono da concessionária Gustavo afirmou que o veiculo Toro Placa QBJ-8861 da cidade de Sinop (MT), estava em sua propriedade, e tudo indica que o caseiro fugiu com o veiculo , ao mesmo tempo desapareceu os dois, disse.

Por volta da 07h30 desta quinta-feira (17), o veiculo com as mesmas característica foi visto trafegando pela rodovia BR-163 na entrada da cidade de Novo Progresso e seguia sentido Santarém.

“Eu reconheci depois que vi escrito Test-Drive, e fiquei pensando este veiculo é da Paloma, que será que esta fazendo aqui, comentou o empresário que avistou o veiculo na entrada da cidade. “Eu Conheço ele o Toro da Paloma, o mesmo do Test-Drive de cor vinho o mesmo que já esteve em Novo Progresso, finalizou.

O Proprietário da empresa oferece recompensa para quem ajudar na prisão do suspeito e do veiculo. Basta avisar a Policia ou ligar para o Celular Nº 93981194640, falar com Claudinho.

Polícia

O caso foi registrado na policia de Sinop (MT

Por Jornal Folha do Progresso com informações Claudinho Leite

