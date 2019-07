Homem induz overdose de crack para tentar escapar de prisão em flagrante em Santana do Araguaia

Material apreendido (Foto:Reprodução/Polícia Civil)Com ele, uma adolescente foi apreendida, além de crack e maconha

A Polícia Civil do Pará prendeu Luciano da Luz Cruz e apreendeu uma adolescente que traficavam drogas. Os policiais chegaram até a dupla após monitoramento na residência do acusado, depois que receberam denúncia de que no local havia comercialização de entorpecente. A prisão ocorreu no município de Santana do Araguaia.

De acordo com os policiais, no momento em que entraram na casa, com apoio da Polícia Militar, Luciano engoliu grande quantidade de crack, iniciando uma overdose.

De imediato foi prestado socorro. Ele foi conduzido para atendimento hospitalar para que fosse impedida sua morte. Em seguida o acusado ficou em observação, sob escolta policial.

Após revista na casa de Luciano, foram encontradas 27 pedras de crack, 10 trouxas de maconha, além de um valor alto, em dinheiro.

Luciano foi autuado por tráfico de drogas. Já a menor, que auxiliava no comércio do ilícito, foi apreendida e autuada por ato infracional de tráfico de drogas. Ambos foram conduzidos à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, onde ficarão à disposição da justiça.

