Homem invade casa, mata uma pessoa e deixa outras duas feridas em Belém

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção de corpo. Viaturas da Polícia Militar foram enviadas para o local. Por G1 PA — Belém Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A PM permaneceu no local até a chegada de uma equipe do Centro de Perícia Científica Renato Chaves, para a remoção dos corpos.

Um homem armado matou uma pessoa e feriu outras duas na tarde deste domingo (11) no bairro da Pratinha, em Belém. Uma das vítimas, segundo testemunhas, era uma mulher com deficiência física. Após o crime, o homem foi agredido e espancado até a morte por vizinhos.

