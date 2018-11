Homem invade casa para cheirar calcinhas de vizinha no Pará

O suspeito é conhecido na região pelo habito de entrar nas residências para cheirar calcinhas de mulheres. — Foto: Divulgação / Polícia Civil

De acordo com a polícia, o suspeito já tem passagens anteriores pelo mesmo crime

Um caso inusitado foi registrado no município de Bragança, nordeste do Pará. Um homem foi autuado depois de invadir uma casa para cheirar as roupas íntimas de uma vizinha que estavam em um balde para lavar, de acordo com informações da polícia divulgadas nesta quinta-feira (29).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é conhecido na região pelo habito de entrar nas residências para cheirar calcinhas de mulheres.

Em depoimento na delegacia, o suspeito negou o ocorrido. De acordo com o homem, ele teria visto a porta da casa entreaberta e entrou na residência para urinar. Porém, um vizinho da dona da casa teria flagrado o suspeito enquanto ele cheirava as roupas íntimas e chamou a polícia.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi levado para a delegacia do município e assinou um Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO) por invasão de domicílio e vai responder o processo em liberdade. De acordo com a polícia o suspeito já tem uma passagem anterior pelo mesmo crime.

