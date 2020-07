Homem invade casa para roubar e estupra mulher em Itaituba

Jovem foi preso em flagrante (Foto: Weslen Reis/Plantão 24 News)

Ele ameaçou filho da vitima com uma faca para cometer o abuso sexual

Na manhã desta sexta-feira (24), Lucas Lima Ramos, de 18 anos, foi preso em Itaituba, no sudoeste paraense, acusado de ter roubado e estuprado uma mulher ao invadir uma residência localizada na 3° rua do bairro Bela Vista. O jovem foi preso em flagrante após ser perseguido pelo marido da vítima e confessou os crimes.

Segundo o 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM), eles ficaram sabendo do caso por volta das 6h. O jovem invadiu a casa a madrugada, arrombando a janela de um quarto para furtar e, ao ver a dona da residência sozinha com seu filho no local, resolveu forçar a relação sexual. Segundo a PM, Lucas colocou a faca do tipo peixeira no pescoço do filho da mulher para fazer com que ela tivesse a relação com ele.

Enquanto o criminoso abusava da mulher, o marido dela, que trabalha como mototaxista, chegou em casa de mais um turno do trabalho, o que fez com que Lucas fugisse correndo o perceber a presença do homem. Ele fugiu levando uma caixa de som da casa da vítima..

O homem perseguiu o estuprador em sua motocicleta, que corria com a faca e um pedaço de madeira nas mãos. O barulho chamou a atenção de vizinhos, que se juntaram à perseguição. Lucas parou perto de um muro e, ainda de faca na mão, ameaçava as pessoas que se aproximavam. Ele só se rendeu com a chegada da Polícia Militar, que conseguiu prendê-lo e levá-lo à delegacia de Polícia Civil. Lá, ele confessou que cometeu o estupro. A mulher vítima da violência sexual foi levada para o hospital Municipal de Itaituba, já que estava emocionalmente e fisicamente abalada.

Por:Weslen Reis/Plantão 24 News

