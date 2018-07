Homem invade igreja e é executado com seis tiros durante culto

Um homem foi executado com seis tiros dentro de uma igreja após ser perseguido na noite desta quinta-feira (5), no bairro Mutirão, Zona Norte de Manaus.

A vítima, identificada como Romilson Luciano Silva Oliveira, de 24 anos, estaria sendo perseguida por quatro homens, que desceram de um carro vermelho. Romilson correu até uma igreja, onde estava a própria mãe, quando foi alvejado com seis tiros.

Os algozes não foram identificados e a motivação do crime permanece desconhecida.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

