Homem invade motel de Belém e atira no amante da esposa

Foto Crédito: Reprodução/Google Maps – Um homem ainda não identificado manteve a esposa refém em um motel localizado no bairro Guanabara, em Ananindeua, e atirou em seu suposto amante. Segundo uma fonte da Polícia Civil (PC), o marido invadiu o estabelecimento e encontrou a esposa no local. Segundo essa fonte ainda, o acusado pelos tiros e por fazer a esposa de refém seria um ex-soldado do Exército.

Ainda de acordo com as informações, a traição teria sido descoberta após o ex-soldado colocar um GPS no carro em que a esposa estava, e, pelo rastreio, ele constatou que o veículo estava parado dentro de um motel, na noite desta quarta-feira, 27. Ele invadiu o quarto e disparou dois tiros, que atingiram a região da lombar e o braço do amante.

Após ser baleado, a vítima correu sem roupa pela parte interna do motel, e para tentar se proteger ele invadiu um quarto, se trancou e só saiu depois que as viaturas da Policia Militar (PM) chegaram no local.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e levou a vítima com vida a um hospital de Belém, mas ainda não se tem informações de seu estado de saúde.

A negociação para que o acusado liberasse a esposa e se entregasse durou cerca de uma hora, e foi necessário que seu irmão e sua filha fossem até o local. Com o acusado ele foi apreendido uma arma com sete munições intactas, outras cinco munições intactas, totalizando 12, tendo sido duas deflagradas, sendo ele levado logo em seguida para delegacia da Sacramenta para os procedimentos cabíveis.

Por:Roma News

