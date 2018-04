Homem investigado é preso com uma AK-47 no Pará

Adriano Brandão é acusado de participar de roubos e assaltos a carros fortes.(Foto Divulgação/PC ) –

Será apresentado logo mais na Delegacia Geral do Pará, em Belém, um homem foi preso pela Polícia Civil portando armamento pesado. O acusado é Adriano da Silva Brandão, que é mais conhecido pelo apelido Pânico. Segundo a polícia, ele é envolvido em diversos crimes, como roubo a bancos e a carros fortes.

No caso mais recente, Pânico, segundo as investigações, tem envolvimento com os ataques a dois carros fortes, perto do município de Marabá, sudeste do Estado, em janeiro deste ano.

A apresentação do preso e do armamento encontrado com ele, uma AK47, mais munição e dois coletes a prova de bala, será feito Os delegados Ricardo Rosário e Tiago Belieny, equipes da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), na Delegacia Geral.

