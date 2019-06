Homem joga pedaço de concreto e mata companheira em Oeiras do Pará

Elielma Costa Furtado foi atingida na cabeça e morreu na hora. — Foto: Arquivo Pessoal Elielma Costa Furtado foi atingida na cabeça e morreu na hora. — Foto: Arquivo Pessoal

Ele se entregou à Polícia e caso é investigado como feminicídio. Suspeito foi transferido após moradores ameaçarem invadir a delegacia para o agredir.

Um mulher foi morta pelo companheiro na madrugada deste domingo (9) em Oeiras do Pará, no nordeste do Estado. De acordo com a Polícia Civil, eles teriam brigado e, por ciúmes, o suspeito pegou um pedaço de concreto do chão, no meio da rua, e jogou com violência em direção à vitima. Elielma Costa Furtado foi atingida na cabeça e morreu na hora.

O suspeito se apresentou na delegacia da cidade e foi, então, preso em flagrante por feminicídio. Mas precisou ser transferido para outro município após um grupo de pessoas ameaçar invadir a delegacia para matar o preso.

O suspeito continua à disposição da Justiça e o corpo da vítima vai passar por necropsia no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Abaetetuba, cidade também do nordeste do Pará.

Por G1 PA — Belém

