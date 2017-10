Homem leva 5 facadas e escapa da 4ª tentativa de execução apenas neste ano

Valdeir da Rosa, de 30 anos, sofreu a quarta tentativa de homicídio, somente neste ano. Ele foi esfaqueado na rua São Francisco, do bairro Setor Industrial em Sorriso, na madrugada desta segunda (23). O crime ocorreu próximo a um mercado quando a vítima voltava para casa.

O jovem foi atingido com cinco golpes de faca, um no peito, três nas costas e outro na costela. A Polícia foi comunicada por meio de uma denúncia anônima sobre o fato. Valdeir perdeu sangue e foi encaminhado ao Hospital Regional do município.

Aos policiais, ele relatou que não conseguiu visualizar quem teria tentado contra a vida. Disse ainda que o suspeito chegou, o esfaqueou por trás e fugiu. Não foi informado o atual estado de saúde.

A primeira vez que sofreu uma tentativa, Valdeir tentava invadir uma empresa de guincho e levou um tiro na região da cabeça. Na segunda vez, ele foi levado para uma ponte no rio Teles Pires onde supostamente seria executado, com tudo conseguiu escapar e pulou no rio. Ele levou um tiro na perna. Já na terceira vez ele estava na rua Tangará, em Sorriso, quando foi alvejado por disparos de arma e fogo.

Em junho, Valdeir foi preso por um assalto em uma farmácia na zona leste do município. O jovem foi capturado pela polícia, contudo, solto em seguida, pois não foi preso em flagrante.

Fonte: RDNews

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...