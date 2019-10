Homem leva cavalo para sacar dinheiro em agência bancária

Dono levou cavalo para agência bancária em Várzea Paulista Dono levou cavalo para agência bancária em Várzea Paulista (Arquivo pessoal)

Caso aconteceu em agência do Itaú em Várzea Paulista (SP)

Uma cena inusitada chamou a atenção e viralizou na internet nesta terça-feira (29). Um homem foi até uma agência bancária, em Várzea Paulista (SP), e entrou na área dos caixas eletrônicas com seu cavalo, sim, um cavalo!

O homem não quis deixar o ‘bichinho’ do lado de fora e o levou para o procedimento bancário. A situação ocorreu no último final de semana.

Em entrevista, um parente do dono do animal informou que o cavalo é uma mistura de raças e, desde que foi adotado há dois anos, está sendo bem tratado.

A assessoria do Banco Itaú, onde o caso aconteceu, informou que “não pode fornecer as imagens das câmeras de segurança, mas disse que recomenda que as pessoas não entrem com animais nas agências por questões de segurança dos clientes e também do próprio animal”. Na nota, o banco afirma também que não houve danos à estrutura da agência e que opera normalmente.

Por:FOLHA DO PROGRESSO COM G1

