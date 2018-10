Homem leva multa de “695 mil reais” por ser flagrado transportando ilegalmente 139 ovos de quelônios

Os quelônios são tartarugas marinhas ameaçadas de extinção — Foto: Masih Saldanha/Divulgação -Homem é flagrado transportando ilegalmente 139 ovos de quelônios em Santarém

Apreensão da Semma e PM foi feita na manhã desta segunda (29). Ovos serão doados para a Casa de Saúde Indígena.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e a Polícia Militar (PM) apreenderam, na manhã desta segunda-feira (29), em Santarém, no oeste do Pará, mais de 139 ovos de quelônios, após denúncia ao Núcleo Integrado de Operações (Niop).

O homem responsável pelos ovos de quelônios foi flagrado em uma embarcação ancorada nas imediações do Mercado Modelo.

Conforme a Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/98, é proibido matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

“A pena para esse tipo de situação estabelece multa de R$ 5 mil por unidade. Como foram contabilizadas 139 unidades, a multa para o criminoso será de 695 mil reais”, informou o fiscal ambiental Wellton Cardoso.

Os ovos de quelônios serão doados para a Casa de Saúde Indígena de Santarém (Casai), localizada no bairro Jardim Santarém, na terça-feira (30).

Fonte:G1 Santarém

