Homem leva tiro de espingarda ao tentar apartar briga em garimpo de Itaituba

Um garimpeiro morador de Novo Progresso ,foi atingido com um tiro no ombro esquerdo na tarde deste domingo (21) , na localidade de São Raimundo ,no interior de Itaituba. (imagem Ilustrativa)

Itamar nunes da silva de 41 anos, atingido no ombro por disparo de arma de fogo cartucheira, por volta das 18h00mn deste domingo , dia 21/06/20 no garimpo São Chico no município de Itaituba. Conforme relatos do enfermeiro Evernton , a vitima foi separar uma briga quando foi atingido por disparo de cartucheira ( espingarda ), no ombro esquerdo,tem uns 15 fragmentos no ferimento, encontra-se internado no hospital de Novo Progresso, não corre risco de vida,informou.

A Polícia foi acionada, mas o autor dos disparos não foi encontrado. Populares informaram que o tiro foi dado de média distância, sem que vítima pudesse perceber a ação do autor no momento do disparo.

