Homem leva tiro na cabeça e esta vivo no Hospital Municipal em Novo Progresso

Um projétil atravessou a cabeça da vítima, que deve ter alta em breve.(Foto:Ilustrativa)

Um homem de 25 anos foi atingido por um tiro na cabeça na noite desta quinta-feira (21) no bairro Nego do Bento em Novo Progresso.

A vítima A.G.M.C de 25 anos foi atendido na emergência do Hospital Municipal onde foi constatada que a bala atravessou a cabeça, segundo hospital ele não corre risco de morte, esta sob observação médica.

De acordo com a Informação repassada ao JORNAL FOLHA DO PROGRESSO, o homem estava jantando dentro de sua residência no Bairro Nego do Bento, quando alguém bateu na porta chamou por ele, quando foi atender recebeu o disparo de arma de fogo.

De acordo com o hospital, a bala afetou a parte subcutânea da pele e não atingiram nenhum osso nem o cérebro, ele teve muita sorte”, completa.

