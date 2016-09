Homem mais rico do Brasil ganha R$ 2,6 milhões por hora

O bilionário, sócio da empresa de investimentos 3G Capital Partners, passou de um patrimônio de R$ 83,7 bilhões, em 2015, para R$ 103,59 bilhões, em 2016

O homem mais rico do Brasil pelo quarto ano consecutivo, Jorge Paulo Lemann, de 76 anos, viu seu patrimônio aumentar 23,76% nos últimos 12 meses.

Segundo informações da revista “Forbes Brasil”, o patrimônio de Lemann, sócio da empresa de investimentos 3G Capital Partners, que possui marcas como Budweiser, Burger King e Heinz e Ambev, passou de R$ 83,7 bilhões, em 2015, para R$ 103,59 bilhões, em 2016 –um salto de R$ 19,89 bilhões.

De acordo com o UOL, o enriquecimento do bilionário representa um ganho diário de R$ 54,34 milhões por dia ou $ 2,26 milhões por hora em um ano.

A revista calculou a variação do patrimônio no período de 12 meses anteriores a 15 de julho de 2016.

