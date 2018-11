Homem mata amigo de infância a facadas e bebe sangue com cachaça

A Polícia Civil prendeu em flagrante um trabalhador rural de 23 anos na manhã de segunda-feira (12) acusado de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, por assassinar a facadas o amigo de infância, o também trabalhador rural de 33 anos, neste domingo (11), em uma fazenda no município de Rosana (SP). Segundo o delegado responsável pelas investigações, Ramon Euclides Guarnieri Pedrão, ouvido pelo G1, o homem preso confessou o crime e alegou que agiu em “legítima defesa”.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima foi atingida com 11 facadas nas costas e nuca. Após o crime, o autor dirigiu-se a um bar próximo do local e comprou uma garrafa de cachaça. Ele teria voltado ao local do assassinato, jogado no corpo vítima e bebido a mistura de cachaça com sangue. Uma segunda vítima, outro trabalhador rural de 24 anos, também foi atingido por uma facada nas costas, que lhe perfurou o pulmão direito. O jovem foi levado ao Hospital Regional de Rosana para receber atendimento médico.

Todos os homens são amigos de infância e foram contratados para trabalhar na colheita de mandioca da fazenda. Na noite de domingo (11), eles se encontravam em um galpão que serve de dormitório e assistiam à televisão e bebiam. Uma briga teve início e o esfaquemento ocorreu em seguida.

As investigações apuram que o desentendimento começou quando a vítima fatal pediu ao autor do crime uma dose da bebida. Após negar, em tom de ‘brincadeira’, a vítima acertou uma cadeira no acusado e deu-se início à confusão. O terceiro trabalhador tentou apartar a briga, mas levou a facada que lhe perfurou o pulmão e saiu correndo, caindo ferido na entrada da propriedade. Ele diz não ter visto mais nada do que aconteceu com os outros dois. Segundo uma testemunha, após o crime o homem queria decapitar a vítima para pendurar sua cabeça na cerca que fica na entrada da propriedade rural, mas foi dissuadido a não fazer.

Por:Noticiasaominuto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...