Homem mata amigo por causa de ciúmes em Castelo de Sonhos

O assassino foi identificado como Luis Carlos, que mora em um sítio próximo da comunidade, segundo informação , Luiz Claudio flagrou mensagens no celular da namorada com “Adulão”, e teria passado a noite bebendo, pela manhã fez compra em um mercado e saiu rumo sua residência, passou pela oficina do amigo o cumprimentou e disparou quatro tiros, sem defesa para vitima, Adulão caiu morto.

You May Also Like