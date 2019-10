Homem mata colega com motosserra após ser chamado de “corno”

(Foto:divulgação) – Suspeito tentou esconder o corpo da vítima embaixo de palhas. À polícia, ele confessou o crime

Um homem de 26 anos é suspeito de ter matado, nessa terça-feira (22/10/2019), um colega de trabalho com uma motosserra em São Joaquim (SC). O caso ocorreu em uma área de reflorestamento, que fica na região serrana do estado. As informações são do jornal O Dia.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito empurrou o colega do cavalo após uma discussão. Em seguida, ligou uma motosserra e o golpeou no pescoço. A vítima, identificada como Luiz Branco Machado, de 37 anos, morreu no local.

Por:Tácio Lorran

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...