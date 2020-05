Homem mata companheira com quatro tiros em Dom Eliseu

Acusado alegou ciúme e ameaçou testemunhas (Foto:Divulgação)

Uma mulher, cuja identidade não foi divulgada, foi assassinada com quatro tiros pelo próprio companheiro no município de Dom Eliseu, no nordeste do Pará. O corpo da vítima foi encontrado por um ciclista em um terreno baldio na manhã de segunda-feira, 4. O homem procurou a Polícia Civil da localidade e informou que havia visto um cadáver em uma área de mata. Os policiais foram até o local e constataram a denúncia.

A vítima estava sem documentação e não foi reconhecida inicialmente por nenhum morador da localidade.

Após apurações preliminares no entorno, um morador informou à polícia que teria visto a vítima na noite anterior bebendo com amigos e familiares. Ele também apontou o local onde ela foi vista pela última vez e seu possível endereço.

A equipe policial foi até o local apontado pelo morador e interrogou testemunhas que estariam presentes na véspera do crime. As testemunhas confessaram que a mulher havia sido morta pela companheiro com quatro disparos de arma de fogo e que ele ainda teria ameaçado de morte as pessoas do grupo caso o denunciassem.

Todas as testemunhas foram encaminhadas para a delegacia de polícia da localidade e prestaram depoimento. O homem foi encontrado horas depois num outro endereço localizado em investigações da polícia. O acusado confessou o assassinato, mostrou o local onde escondeu a arma do crime e disse à polícia que teria matado a companheira por ciúme. Ele foi preso em flagrante e vai responder pelo crime de feminicídio.

