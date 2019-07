Homem mata e carboniza corpo da esposa por suposta traição

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As autoridades informaram que Ivanildo foi preso e levado para um complexo de delegacias especializadas. O casal estavam juntos há 14 anos. A vítima deixa quatro filhos, de 11 anos, 10 anos, 5 anos e 3 anos, todos do

Maria Ticiane Ferreira Nascimento, de 26 anos, desapareceu no dia 14 desse mês. Para a polícia, o técnico de laboratório Ivanildo Manuel dos Santos Nascimento, marido de Ticiane, é o principal suspeito do crime, ele chegou a registrar boletim de ocorrência pelo desaparecimento, mas, em depoimento ele caiu em contradição e acabou confessando que matou a esposa. Ele disse ainda que motivou a ação foi por conta de uma suposta traição.

De acordo com as investigações, a polícia descobriu que o cadáver era de uma professora que estava desaparecida há 11 dias. Ela foi encontrada pelos vizinhos carbonizada nos fundos da casa onde morava.

Um corpo de uma mulher foi encontrado enterrado no quintal de uma residência na noite da última quarta-feira (24), em Acaraú, no Ceará.

