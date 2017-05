Homem mata esposa e enteados em Monte Alegre

Revoltados, moradores tentaram invadir o hospital com o intuito de matar o acusado.

Benonias Esquerdo da Costa matou a companheira e dois enteados, de seis e nove anos, a facadas na última na quarta-feira (10), mas crime foi só foi percebido nesta quinta-feira (11), em Monte Alegre.

De acordo com informação da polícia, várias pessoas tentaram invadir o hospital da cidade, para onde o assassino foi levado, com intuito de matá-lo. A Polícia Militar precisou intervir. A tragédia familiar poderia ter sido maior, mas a mãe das crianças conseguiu esconder um dos filhos, de dois anos, num lençol. Outros dois filhos adolescentes estavam na casa de uma tia.

Diana Gomes de Moraes, há cerca seis meses, vinha querendo a separação. A família dela já sabia e estava tentando ajudar, mas Benonias, conhecido como “Bena”, não aceitava. A mulher chegou a se mudar, mas ele a encontrou antes. Enfurecido, pegou uma faca e atingiu as vítimas. Quando percebeu o que tinha feito, fugiu e deu uma facada no próprio peito.

Na manhã de quinta, um vizinho foi até a casa de Diana para saber se os filhos adolescentes iam para a escola. Então viu os corpos no chão e o sangue. Desesperado, chamou a polícia e avisou familiares da vítima. Todos imediatamente desconfiaram do ex-companheiro. Um clima de luto e revolta se instalou na vila onde ela estava morando.

Policiais civis e militares foram à casa de Benonias e o encontraram ferido no peito, quase inconsciente, mas ainda vivo. A arma dos crimes foram apreendidas no local. O homem foi levado ao Hospital Municipal de Monte Alegre e nesse momento muitas pessoas tentaram tirá-lo de lá. Portas e janelas foram quebradas e a PM teve de dispersar as pessoas revoltadas.

Benonias chegou a receber alta, mas foi necessário transferi-lo para Santarém. Mesmo em outra cidade, já havia muita gente sabendo de quem se tratava e houve protestos, com novas tentativas de linchamento. Ele vai prestar esclarecimentos, formalmente, e então será autuado pelo triplo homicídio.

“Existe um procedimento a ser seguido e será seguido por todos nós. A gente lamenta esse fato, se revolta, mas a justiça será feita de acordo com as leis vigentes”, comentou o delegado Almir Alves, que está à frente do caso. Ele vai colher o depoimento de Benonias em Santarém. Por motivos de segurança, a Polícia Civil não revelou o local. Informalmente, o homem apenas confessou o crime.

Um tio de Diana, furioso, não escondeu que tinha vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Ele relata que ainda disse à sobrinha para ficar na casa dele. “É um monstro. Não pode se dizer que isso é um ser humano. Não tinha porquê matar as crianças que não tinham nada ver! Eram inocentes”, disse, em entrevista ao portal G1.

