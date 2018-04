Homem mata ex-companheira no garimpo

HOMEM MATOU A EX-COMPANHEIRA ESTRANGULADA NO GARIMPO MASSARANDUBA

(Foto Divulgação)- Na noite de sexta-feira (20) por volta das 23h30, no garimpo do Massaranduba, região de Jacareacanga, sudoeste do estado, aconteceu um feminicídio.

Maelson Pinheiro e Daiana Santana da Silva, começaram uma briga, onde Daiana Santana, cortou o rosto do Maelson Pinheiro, após agressão da ex Maelson, pegou um pau e bateu na cabeça da vítima.

O irmão de Maelson e outras pessoas, tentaram contê-lo, foi quando Daiana Santana, conseguiu desvencilhar-se do acusado, e seguiu com outro rapaz para o barraco do Marquinho.

Mas Maelson continuou atrás de Daiana, e em cima da ponte começou agredi-la novamente, onde ambos caíram no rio, o acusado, aproveitou a desvantagem da vitima, e a estrangulou. Maelson Pinheiro arrastou a vitima por uns três metros, e a soltou no leito do rio.

Maelson Pinheiro voltou ao barraco onde pegou os documentos e tomou destino ignorado. Avisados via internet, policiais militares da comunidade do Cabaçal, foram ao local em busca do acusado.

Em contato com o delegado de Jacareacanga, Djalma Pereira, informou que o crime,foi caracterizado de feminicídio.

Nossa equipe de reportagem conversou com o superintendente Delegado Vicente Gomes e informou que o acusou foi preso e será apresentado na delegacia de Itaituba Pará as providências cabíveis.

Fonte: Anderson Pantoja – Portal Buré

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...