Homem mata ex-mulher com golpe de faca no pescoço em Peixoto de Azevedo

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Regional daquela cidade com um corte profundo no pescoço, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Segundo informações de uma fonte policial, a vítima identificada como Maria Juraci Bernardino do Nascimento, 37 anos, estava em sua residência quando seu ex-marido o suspeito José Mariano Bernardino da Silva, 44 anos, chamou a mesma para fora, quando ela saiu o suspeito deferiu um golpe de faca no pescoço da mulher.

O homicídio ocorreu na noite desta segunda-feira (07-11) por volta das 10h30min na residência da vítima na Rua Maceió no Bairro Nova Esperança no município de Peixoto de Azevedo.

