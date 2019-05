Homem mata ex-mulher em frente a escola e depois comete suicídio

Fachada da escola onde aconteceu o crime (Divulgação/Prefeitura de Aracaju)

O crime aconteceu em Aracaju e foi motivado porque o ex-marido não aceitava o fim do relacionamento

Ao chegar para trabalhar na escola em que dava aulas, a professora Andréa Monte Santo Belizário, de 37 anos, foi assassinada a tiros pelo ex-marido, o subtenente do Corpo de Bombeiros Jefferson Mendonça de Santana, de 47 anos. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira, na periferia de Aracaju.

Andréa foi atingida por um tiro nas costas. Após o crime, segundo a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP), o bombeiro cometeu suicídio. A mulher chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital.

Apesar de ser no momento de entrada dos alunos, nenhum foi atingido pelos disparos. As aulas na escola estão suspensas.

A secretaria informou que o Santana estava esperando a ex-mulher chegar no trabalho em um posto de saúde próximo à escola. Ao vê-la, testemunhas afirmam que ele tentou pegar a bolsa dela. Os dois discutiram e ele atirou na ex-mulher e depois contra sua própria cabeça.

Segundo a SSP, professora e bombeiro estavam separados, e o ex-marido não aceitava o rompimento. A secretaria também apura se havia histórico de violência contra a vítima, se havia registro de ocorrência na polícia ou medida protetiva expedida pela Justiça para proteger a mulher.

Por:Redação integrada de O Liberal com informações do UOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...