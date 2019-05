Homem mata ex-mulher em frente a escola e depois comete suicídio

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Fonte:Redação integrada de O Liberal com informações do UOL

Apesar de ser no momento de entrada dos alunos, nenhum foi atingido pelos disparos. As aulas na escola estão suspensas.

O crime aconteceu em Aracaju e foi motivado porque o ex-marido não aceitava o fim do relacionamento Ao chegar para trabalhar na escola em que dava aulas, a professora Andréa Monte Santo Belizário, de 37 anos, foi assassinada a tiros pelo ex-marido, o subtenente do Corpo de Bombeiros Jefferson Mendonça de Santana, de 47 anos. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira, na periferia de Aracaju.

