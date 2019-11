Homem mata mulher e filha de 7 meses para não assumir paternidade

(Foto:Reprodução O Dia0- Câmeras de segurança flagraram o momento em que ele se desfez do corpo da criança e ajudaram a elucidar o crime

Imagens de câmeras de segurança foram fundamentais para desvendar um crime cometido por motivo fútil em Fortaleza (CE). Elas mostram Robert da Silva Pereira, 25 anos, transportando o corpo de uma bebê de apenas sete meses de vida para o local onde pretendia descartá-lo, após ter matado também a mãe da criança e deixado seu corpo em uma cacimba a menos de um quilômetro dali.

O crime entraria para a estatística dos homicídios da capital cearense não fosse por um detalhe: Robert da Silva era o pai da criança e ex-companheiro de Luana Anjos, de 22 anos, ambas assassinadas por ele. Após abandonar o corpo da bebê na Lagoa dos Soldados, bairro do Sapiranga, ele seguiu para a delegacia com o propósito de denunciar o desaparecimento e tentar se desvincular dos prováveis suspeitos pelas mortes.

Mas as imagens captadas pelas câmeras levaram os investigadores a desvendar rapidamente o crime. Preso, Robert confessou ter matado as duas porque não queria assumir a paternidade da criança. Luana teria procurado a família dele logo após descobrir que estava grávida e chegou a ser acolhida pelos sogros, mas o ex-companheiro nunca demonstrou interesse em assumi-la. Ele foi autuado por homicídio qualificado e feminicídio.

