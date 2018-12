Homem mata outro a facada e se entrega na policia em Novo Progresso

Um homem [nome não revelado] matou seu companheiro na tarde desta sexta-feira (28) em Novo Progresso.(Foto:WhatsApp)

O Crime ocorreu no inicio da tarde desta sexta (28), na rua Tiradentes no bairro Santa Luzia, nas proximidades do peixotinho, a vitima, conhecido por Jones, levou a facada caiu ao chão onde veio a óbito.

Segundo a informação coletada no local o acusado correu do local do crime com medo de ser linchado e se entregou no quartel da Policia Militar que fica próximo onde ocorreu o crime.

A motivação do crime esta sendo apurada.

