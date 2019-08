Homem mata outro a facadas e é preso em flagrante, em Itaituba

Por:Montagem / Reprodução Youtube – Crime foi registrado por uma câmera de segurança na via

O jovem João Victor matou com uma facada no pescoço, por motivo ainda desconhecido, Claudiney Lins da Silva, de 38 anos, exatamente à meia-noite e meia de sexta-feira, (9), na terceira rua do bairro Jardim das Araras, próximo à praia do Sapo, na cidade de Itaituba, no sudoeste paraense.

O momento do crime foi filmado por uma câmera da via, e João Victor, que reside próximo ao local do homicídio, foi preso em flagrante quando já estava em sua residência.

No vídeo, aparecem a vítima correndo do acusado que já segura uma faca. Em certo momento, João Victor esfaqueia Claudiney por trás, na altura do pescoço.

O sangue se espalha no chão. Em seguida, o agressor dá uma rasteira na vítima que cai e ainda recebe uma sequência de chutes do homicida.

As imagens mostram também uma mulher pequena e magra com um pedaço de pau na mão, mostrando-se solidária com o assassino, após, aparecem outras três mulheres que surgem pelo mesmo lado da rua, em que João Victor surge perseguindo Claudney.

Algumas dessas mulheres também parecem carregar pedaços de pau. O assassino e as quatro mulheres saem do local andando, devagar, deixando a vítima agonizando no meio da rua.

Segundo informações de familiares de Claudiney, ele teria saído de sua casa para dormir com a namorada, que também mora no Jardim das Araras, quando foi interceptado pelo acusado.

A mãe da vítima, Raimunda Ivadete, defendeu a reputação do filho. Ela afirmou ao site de notícias Giro Portal, do município, que Claudiney não era má pessoa nem mexia com ninguém.

